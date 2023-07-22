中國大陸外交部22日消息，中共中央外辦主任王毅當地時間21日在阿迪斯阿貝巴與衣索比亞副總理兼外長德梅克會談。王毅表示，中方願與衣國共同推進落實「非洲之角和平發展構想」，支持非洲人以非洲方式解決非洲問題。德梅克回應願以此「構想」，促進地區和平與繁榮。

王毅表示，中國和衣索比亞是肝膽相照的好兄弟、守望相助的好朋友、共同發展的好夥伴。中方在衣國維護國家和平穩定的關鍵時刻同衣國人民站在一起，在衣索比亞進入恢復和平、國家重建的新階段將繼續同衣國人民站在一起。中方堅定支持衣國維護國家主權和領土完整，支持衣國致力於國家團結穩定，支持衣國在地區和國際事務中發揮更大作用，願同衣國繼續加強戰略協作，深化各領域務實合作，共同捍衛兩國根本利益和開發中國家共同利益，維護國際關係基本準則。

王毅說，中國與衣國合作潛力巨大。中方願與衣國加強高層交往和各部門各層級交流，支持有實力、信譽好的企業赴衣國投資興業，加快實施重點合作專案，擴大雙邊貿易規模，説明衣國推進工業化和農業現代化，提高自主發展能力。希望衣國採取切實有效措施保障中方機構和人員安全。中方願與衣國共同推進落實「非洲之角和平發展構想」，支持非洲人以非洲方式解決非洲問題。

德梅克表示，衣國與中國關係歷史悠久，堅定致力於在雙邊、地區和多邊層面加強對華合作。衣國感謝中方對衣國維護國家安全穩定提供的幫助，期待中方支持衣國鞏固和平、開展重建、振興經濟，支持中方提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，願同中方加強政府、政黨、企業等全方位交往，深化經貿領域互利合作。衣國堅決反對以人權為工具干涉開發中國家內政，積極支持參與開發中國家集體合作，願與中方共同落實「非洲之角和平發展構想」，促進地區和平與繁榮。