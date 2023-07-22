不少年輕人喜歡「精緻窮」，收入不高卻愛買名牌、吃高級料理，一名女網友透露，有位朋友以前也曾過著精緻窮的生活，後來下定決定戒掉5個壞習慣，不買快時尚衣服、不亂儲值消費、不買超出需求的彩妝、不亂買精品包、不盲目追求新款3C，一年後存了10萬元。

一名女網友在《Dcard》發文指出，最近和朋友討論存錢方式，朋友以前就是把1萬當成100元在花的人，根本存不了錢，於是下定決心改掉5個習慣，一年下來就存了10萬元。

首先「不買便宜、質感差的衣服」，她認為年輕時買衣服總喜歡撿便宜，穿一季就不穿，這樣的消費習慣無形中增加開支，也造成不必要的浪費；再來「不亂儲值消費」，很多美容SPA、健身房或其他店家喜歡推銷儲值換取打折，最後都是辦卡了卻沒去消費。

第3「不買超出需求的彩妝」，原PO表示，女生很常買多餘的彩妝，其實根本用不完；第4「不亂買精品包」，有些人剛出社會就想擁有昂貴包包，她認為不如把錢存下來，「隨時都有辭職的勇氣」。

最後是「不盲目追求新款3C」，以前認為一年換一次手機很正常，現在放下對3C新品的執著，不盲目追求新款。

這篇發文引起許多討論，一名女網友透露，上述5個習慣她都沒有，「我是一個不太喜歡打扮的理工宅，靠著獎學金和打工，在碩士畢業時存到160萬，我媽都覺得不可思議。」

也有網友表示，「之前看過有個富婆在沒錢時的生活，限制每天消費金額，這樣腦子才會清醒什麼是該花的」、「夠自律可以嚴格控制金流就不用想那麼多，我都會控制有盈餘再去娛樂，不然都保持基本生活開銷。」