中國大陸外交部22日消息，中共中央外辦主任王毅當地時間21日在赴南非出席金磚國家安全事務高級代表會議途中，順訪衣索比亞，衣國總理阿比在阿迪斯阿貝巴會見王毅，強調衣國恪守一個中國原則，支持中方在國際事務中所持立場，積極參與共建「一帶一路」。王毅指出，中方願為衣國緩解債務壓力發揮積極作用。

阿比高度評價中國特色社會主義道路取得的巨大成就，讚賞中國堅定走符合自身國情的發展道路，經濟社會發展日新月異，為開發中國家樹立了榜樣。衣國永遠不會忘記中方在衣國面臨困難時給予的有力支持，視中方為可信賴的偉大朋友。衣國願借鑒中方發展理念和經驗，努力實現農業自給自足和經濟快速增長，推動綠色可持續發展。衣國恪守一個中國原則，支持中方在國際事務中所持立場，積極參與共建「一帶一路」，願與中方密切各領域互利合作，推動兩國關係取得更大發展。

王毅表示，衣國是有重要影響力的非洲大國。中國與衣國互為全面戰略合作夥伴，兩國有共同目標和共同追求，在共建「一帶一路」、中非合作論壇等架構下開展了富有成果的合作，走在中非合作前茅。中方珍視同衣國的傳統友誼，堅定支持衣國國內重建和經濟復甦，願同衣國進一步挖掘合作潛力，幫助衣國加快推進工業化，實現農業現代化，探索綠色低碳發展。中方鼓勵有實力、信譽好的企業赴衣國投資興業，願為衣國緩解債務壓力發揮積極作用。希望衣國積極營造良好的營商環境。

王毅說，中國對非合作是南南合作的重要組成部分，是朋友之間的相互支持幫助。中方在對非合作中從不干涉別國內政，從不附加政治條件，從不謀求地緣政治私利。中方願同包括衣國在內的非洲國家一道，加強在貿易投資、綠色發展、數字經濟、健康衛生等領域合作，不斷開創中非合作新局面。

同日，王毅還與衣索比亞副總理兼外長德梅克會談。