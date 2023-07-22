68歲「永遠的東方不敗」林青霞近年轉戰當作家，獲得許多書迷青睞，近日網上流出多張她和藝術圈大老級人物聚會的照片，不僅有作家董橋，還有前佳士得亞洲區總裁兼主席魏蔚，照片中可見林青霞穿著銀白色外套、頭戴黑色圓帽，相當貴氣，魏蔚更讚她：「有趣的靈魂最動人」。

據《香港01》報導，魏蔚是佳士得亞洲區的前總裁、主席，過去曾加盟國際畫廊厲為閣，成為亞洲區創始合夥人，可見在藝文圈的地位。而林青霞去年推出新書《青霞小品》，暢談家庭生活與人生感想，近期她和魏蔚、董橋見面，魏蔚在小紅書分享合影，說：「董（橋）公、董太與青霞空降厲蔚閣，頓覺蓬蓽生輝。才知青霞如此鍾愛藝術，還幽默健談，令人如沐春風。她贈我她的第四本書《青霞小品》，我夜裡讀到笑出聲。插圖也有她親筆畫。有趣的靈魂最動人！」

魏蔚（左1）曬出和林青霞合影。（圖／翻攝自小紅書）

林青霞今年4月獲得香港大學頒發名譽博士學位，香港大學表示，林青霞從17歲出道，以作品《窗外》一炮而紅，成為亞洲演藝圈的代表人物之一，近年以作家身分復出，推出多部著作《窗裏窗外》、《雲來雲去》、《鏡前鏡後》、《青霞小品》等，而她上台致詞時表示，相信文字能安撫靈魂，「希望我能將這份充沛大愛的一部分透過文字傳達出去，讓這個世界變得更好。」

魏蔚讚林青霞有著有趣的靈魂。（圖／翻攝自小紅書）

而林青霞和香港富商老公邢李㷧結婚多年，2018年突然爆出兩人秘密離婚，林青霞得到80億贍養費，但她否認表示家庭生活幸福，傳聞子虛烏有，去年她更逗趣回應網友：「你姊（姐）是有夫之婦，不能取（娶）也不能嫁」，間接回應了婚變之謎。