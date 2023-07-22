呼吸是再自然不過的事，但因緊湊高壓的生活步調，人的呼吸在不知不覺中愈來愈淺，致身體處於緊繃狀態。家醫科醫師李思賢建議，民眾可練習方形呼吸法，即將呼吸過程分為吸氣、屏氣、吐氣、屏氣4個階段，每個階段皆為4秒鐘。藉由此呼吸法的多次循環，人可獲得穩定血壓、緩解焦慮、放鬆且專注的效果。

家醫科醫師李思賢在其臉書表示，方形呼吸(square breathing)，又稱為盒式呼吸，為一簡單的呼吸法，是美國軍隊和運動員常見的放鬆方式。之所以稱之為方形呼吸，是因為呼吸者可心中想像出一個方形，上升的時候吸氣4秒，接著屏氣4秒，接著下降時候吐氣4秒，接著屏氣4秒，這樣就是一輪。

他表示，人體可以多次繞著方形循環，就可以達到緩解焦慮、冷靜、穩定血壓、緩解恐慌、專注的效果。至於練習方形呼吸法的環境，李思賢表示，一般認為，最好能坐著練習方形呼吸，但他認為方便就好，即使站著也能進行，「但盡量找安靜一點的地方。」

他並表示，初學者可能無法連續完成很多個方形，可藉由多次練習就會越來越習慣此種呼吸，而獲得方形呼吸對於身體與情緒穩定的好處。