Guard Lester Quinones has agreed to return to the Golden State Warriors on a two-way NBA deal, per sources. Quinones will enter training camp with a strong opportunity for full roster spot. He averaged 21.9 PPG, 4.4 APG and 4.1 RPG in seven Summer League games for the Warriors. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 21, 2023

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞22日爆料，勇士將跟旗下培養的後衛基諾內斯達成雙向合約協議，進入季前訓練營之後，將有很大機會擠進勇士正式球員名單之內，畢竟他在今年夏季聯賽表現出色，平均每場可拿21.9分、4.4助攻與4.1籃板，但勇士後場已經「擠爆」！

擁有美國與多明尼加雙重國籍的基諾內斯是去年NBA落選秀，隨後加盟勇士發展聯盟球隊聖克魯斯勇士，今年除了獲選發展聯盟年度新秀隊，更拿年度最佳進步獎，結果他在今年夏季聯賽表現太過搶眼，也讓勇士決定跟他簽下雙向合約，到了下季再轉「正」。

只是基諾內斯下季在勇士恐怕很難找到上場機會，畢竟勇士後場大部分上場時間都被史蒂芬柯瑞、克雷湯普生占據，他們又跟巫師換來保羅，加上小培頓、喬瑟夫、穆迪等人可打後場，勇士後場簡直人滿為患，但他們還是堅持不肯好好補強內線戰力，繼續堅守「死亡五小」戰術意味濃厚。