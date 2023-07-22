帛琉籍貨櫃船「天使（ANGEL）」20日因船體進水傾斜沉沒在高雄港外海。船上約有超過600只空貨櫃漂流在高屏外海，嚴重影像航行安全。但更令人憂慮的是，因船內油艙仍存有硫燃油393.4公噸、輕柴油98.1公噸、潤滑油0.348公噸等近500噸油料，雖然港務公司出動攔油索、吸油棉索等在周邊防堵，但面對颱風杜蘇芮恐登陸台灣，強大海流恐破壞船身釀燃油外洩，相當令人擔憂。

由於船上共載有1349只空貨櫃，目前約有600只貨櫃海漂，且沉船地點相當靠近高雄港區，漂浮在海面上的空貨櫃猶如水雷威脅船隻安全，昨天一整天僅撈起26只。

距高雄港一港口南堤外約2.8浬處的帛琉籍貨櫃船「天使」，船上載1349只20呎空貨櫃，20日因船體進水傾斜，船長宣布棄船，19名船員順利獲救，但天使輪於昨日凌晨慢慢沉沒，最後從海面消失，大量貨櫃漂於海面，造成一港口暫停進出港，二港口管制進出港。且船上還存有硫燃油393.4公噸、輕柴油98.1公噸、潤滑油0.348公噸，港務公司出動攔油索、吸油棉索等在周邊防堵，俟海象穩定再行水下抽油。

因一個個貨櫃隨風浪漂浮，恐成「另類水雷」，依海事工程公司回報，漂流於海上貨櫃約500至600只，向高屏溪出海口、小琉球及屏東外海漂流，航港局與高雄港務分公司分別發布航船布告，屏東縣府也啟動緊急應變措施，海事工程公司集結各式工作船舶赴貨櫃漂流集中處，拖帶及打撈空櫃，截至昨日晚上10點，拖帶進港上岸有26只貨櫃，打撈持續趕工，預計仍要4至5日才可能清除完畢。