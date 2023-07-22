第5號颱風杜蘇芮路徑不斷修正，最新路徑「似乎都朝著台灣而來」，專家指出，下周一（24日）東半部、恆春半島有短暫陣雨，下周二（25日）颱風中心及暴風圈接近台灣東南方海面，海、陸警報將陸續發布，北部、東半部、恆春半島風雨漸增；下周三、四（26、27日）不排除中心在東部登陸，全台都有影響，各地有強風豪雨機會。

氣象專家賈新興在臉書發文指出，今天所有官方跟模式預報，均呈現路徑修正的方向「似乎都朝著台灣而來」，美國系集模式仍顯示，副高偏弱，颱風往琉球群島的方向；歐洲系集模式則顯示，有超過一半的成員往北修正，中心有登陸南台東的機率。

天氣風險分析師吳聖宇則表示，今、明兩天杜蘇芮在菲律賓東方海面緩慢西移並增強，下周一將轉向西北移動且加速進行，外圍環流的偏東風逐漸接近台灣，東半部、恆春半島有短暫陣雨，西半部仍有局部午後雷雨。

下周二颱風中心及暴風圈接近台灣東南方海面，海、陸警報將陸續發布，北部、東半部、恆春半島風雨漸增；下周三、四颱風環流會經過台灣附近區域，也不排除中心在東部登陸、穿過台灣後繼續北上的可能性，對全台都有影響，各地有強風豪雨發生機會。

吳聖宇指出，依照目前預報資料來看，颱風接近台灣時的動態仍可能有些變化，不過颱風下周都將明顯影響台灣天氣，提醒民眾做好防颱準備。