喬治小王子10 歲了

英國小王子喬治周六（7月22日）過10歲生日，而媽媽凱特和爸爸威廉正全力準備為他慶生。

綜合外電報導，凱特為了寶貝兒子，很可能維持多年來的「甜蜜」傳統，周五晚熬夜，親手為喬治做蛋糕。凱特先前透露，每年只要3個孩子過生日，她一定會在前一天親手做蛋糕，但未必會照食譜來。她說，每次一做起生日蛋糕，通常都會忙到半夜，雖然放了一大堆蛋糕粉和糖霜，但她很喜歡這麼做。

凱特和威廉最近才參加了「英國烘焙大賽」（Great British Baking Show），和決賽選手費芙羅妮亞（Alice Fevronia）搭檔，為國民健保署（National Health Service，NHS）成立75周年製作糕點。當時凱特趁機請教專家，學了一些訣竅。

凱特最近和威廉參加「英國烘焙大賽」（Great British Baking Show），趁機學了一些訣竅。

費芙羅妮亞說，其實凱特問了許多烘焙技巧，如「妳是怎麼把奶油做得這麼絲滑的？」她還透露，凱特說，有時自己會熬夜，設法裝飾孩子的生日蛋糕。

而凱特3寶生日的另一個傳統，就是公開新照片。打從喬治還是小寶貝起，威廉和凱特每年都會在孩子生日時發布新照片。凱特自稱是業餘照相控，多年來經常透過相機，為孩子留下美好的回憶。

雖然喬治看似害羞，不如妹妹夏綠蒂有自信，也不像弟弟路易那樣無憂無慮，但威廉夫婦的密友說，「他是個出色的小伙子」。

事實上，威廉夫婦在讓喬治享有正常童年的同時，也很明白，他們在教養未來的國王。一位王室圈內人透露，凱特和威廉一方面保護喬治，讓他有個正常的童年，但也讓他承擔王室任務，以親身體驗身為王室成員所要履行的職責，適當維持其中的平衡。