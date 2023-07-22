中央紀委國家監委網站用戶端22日發布，大陸全國紀檢監察機關2023年上半年共接收信訪舉報168.6萬件次，處分25.8萬人，其中處分省部級幹部18人。立案行賄人員7657人，移送檢察機關1401人。

與之前相比，此次發布的數據有兩個顯著變化：一是首次將立案人數細分出中管幹部、廳局級幹部、縣處級幹部、鄉科級幹部以及現任或前任村黨支部書記、村委會主任。二是增加了立案行賄人員相關數據。

據統計，大陸全國紀檢監察機關2023年上半年共接收信訪舉報168.6萬件次，其中檢舉控告類信訪舉報52.7萬件次。處置問題線索82.8萬件，其中談話函詢17萬件。立案31.6萬件，其中立案省部級中管幹部36人、廳局級幹部1588人、縣處級幹部1.3萬人、鄉科級幹部4.2萬人；立案現任或前任村黨支部書記、村委會主任3.1萬人。處分25.8萬人，其中黨紀處分21.1萬人、政務處分6.8萬人；處分省部級幹部18人，廳局級幹部1355人，縣處級幹部1萬人，鄉科級幹部3.3萬人，一般幹部3.6萬人，農村、企業等其他人員17.8萬人。

2023年上半年，大陸全國紀檢監察機關運用區分從違紀到違法送辦「四種形態」，批評教育幫助和處理共78.1萬人次。其中，運用第一種形態批評教育幫助51.9萬人次，占總人次的66.4％；運用第二種形態處理20.4萬人次，占26.2％；運用第三種形態處理2.8萬人次，占3.6％；運用第四種形態處理3萬人次，占3.8％。

堅持受賄行賄一起查，立案行賄人員7657人，移送檢察機關1401人，進一步彰顯紀檢監察機關嚴肅懲處行賄犯罪的鮮明態度和堅定決心。