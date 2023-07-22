【旅奇傳媒/編輯部整理】馬祖以其豐富的戰地觀光資源吸引著眾多遊客，並因「藍眼淚」而成為熱門旅遊目的地。交通部觀光局馬祖國家風景區推出「2023微光馬祖GO好玩系列活動」，結合馬祖生態、文化、美食和樂活等主題，為遊客打造一場難忘的旅遊體驗。其中，「2023微光馬祖星空音樂會」將在7/22於南竿遊客中心舉行，邀請民眾以星空下的大地為座席，以音樂佐微光打造仲夏浪漫音樂盛會。此外，「2023馬祖好卡蹓－壯遊跳島趣 Chill Trip Matsu」將在7/23舉辦，跳島自行車慢遊啟動，讓遊客享受單車慢遊的樂趣。

微光音樂饗宴 觸動心靈的好聲音

為了呼應馬祖的燦爛星空和夜光，7/22下午由坑道音樂會拉開序幕，在北海坑道內最佳天然音場，呈現最動聽的演出美聲；晚上邀請民眾在星空下一同以音樂佐微光，享受馬祖不一樣的夜晚，本次卡司包括：龍潭愛樂管弦樂團、外國樂團－More the Merrier、搖滾吉他－瓦克阿中、馬祖長大的創作型音樂才女－吳汶芳以及台灣最美聲音許景淳等團體歌手齊聚演出，為馬祖島嶼帶來觸動心靈的美妙音樂。當天晚上還將提供特調的馬祖藍眼淚飲品以及星空導覽活動，營造出入秋時分最浪漫的馬祖音樂饗宴。

▲「微光馬祖音樂會」7/22浪漫登場。 圖：馬祖國家風景區管理處／提供

跳島自行車慢遊啟動 騎跡馬祖津沙聚落

以馬祖單車暢遊島嶼風光的「2023馬祖好卡蹓－壯遊跳島趣 Chill Trip Matsu」將於7/23舉辦，當天將號召單車騎士由南竿遊客中心騎乘至津沙聚落來回路線，感受津沙聚落的百年風華與創新生命力的小鎮微光。同時為7/23到10/23所進行的「跳島自行車慢遊集點」揭開序幕，民眾前往馬祖四鄉五島進行遊玩時，即可以手機於指定景點掃描 QRcode 獲得電子集章，集滿3枚電子章即可獲得禮品、抽獎資格，廣邀各方好手來馬祖踏上偉大的壯遊旅程，為人生添上一筆獨一無二的征服之旅；7/23活動當天還另規劃亮點活動－「鐳戰生存遊戲體驗」，結合娛樂及軍事體驗的體育運動，帶領參加者領略馬祖的戰地風光與歷史人文。

多元活動呈現微光馬祖魅力

南竿遊客中心前廣場舞台將不斷呈現精彩演出，包括龍潭愛樂管弦樂團、社區活力舞蹈秀、青年爵士鼓等表演，以及特色手作防蚊包體驗等活動。活動兩天同時舉辦「微光市集」活動，展售馬祖在地美食、青創產品與伴手禮。此外，還特別邀請桃園農會進行市集展售，歡迎遊客民眾深度體驗道地馬祖旅遊與藝術人文風情。

馬管處表示，馬祖擁有獨特地理環境，造就出瑰麗海島風景、豐富多元自然生態和豐沛人文內涵，誠摯邀請全國民眾好朋友，透過慢遊馬祖，享受在地特色文化、品嚐在地特色美食，系列活動特別規劃民眾遊馬祖享優惠活動，集結馬祖四鄉五島吃、喝、玩、樂各類型特約商店，提供遊客各式優惠好康外，民眾消費滿500元憑發票或收據即可上網登錄填寫表單即可參加抽獎活動，滿1,000元則有兩次抽獎機會以此類推。

相關活動詳細訊息請參閱：

馬祖國家風景區管理處官網

官方FB粉絲團－馬祖愛趴GO

微光馬祖系列活動官網

微光馬祖攝影徵選活動網站

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）