FIRST BASEMAN BRYCE HARPER HOLY SHIT pic.twitter.com/fSKOMnwwjl — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) July 22, 2023

費城人明星重砲哈波（Bryce Harper）22日面對守護者比賽，在大聯盟首次扛起先發一壘手，守備轉換似乎沒有問題，還上演界外區跳接的精采美技。

費城人主力一壘手荷斯金斯（Rhys Hoskins）遭逢十字韌帶撕裂傷勢，本賽季確定報銷，能負擔一壘位置的霍爾（Darick Hall）傷後回歸，打擊上的表現卻始終低迷，費城人考慮從交易截止日前補強，不過他們會讓哈波熟悉一壘位置，然後再來做決定。

但看起來費城人可以暫時放心，哈波22日擔任先發第4棒一壘手，剛解鎖新位置的他馬上展現運動能力，3局下守護者游擊手羅薩里歐（Amed Rosario）敲出一壘界外區飛球，哈波一路跟著球來到牆邊，最終以跳接方式將球接進手套，摔進攝影席的哈波迅速爬起，看起來身體沒事，費城人球迷可以鬆一口氣。

哈波去年打完季後賽後動了TJ手術，並展現驚人恢復速度，今年5月初就回到費城人打線，今年哈波還沒有上場守備，但一拿起手套就是負責陌生的一壘守位。哈波今年打擊成績仍是平均以上，但長打率不比從前，回歸2個多月只打出4轟。