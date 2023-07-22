高齡85歲的台南何姓老翁於日前中午頂著烈日，獨自從台南市安平區騎乘機車至高雄旗山區，因迷路找不到回家的方向。警方先將何翁帶回派出所休息並通知家人，家人十分感謝。

旗山建國派出所警員於7月20日上午9時30分巡邏經過旗山區中華路上時，發現一名老翁跌坐在路口，疑似迷路，手腳還有輕微擦挫傷。警方關心詢問其傷勢，但老翁卻有點支吾其詞，只依稀記得騎車時曾經跌倒，並表示自己找不到回家的路。

警方調查，老翁居住在台南市安平區，他說忘記自己是如何跨越35公里的距離來到高雄旗山。警員調查老翁的身分後，順利與老翁家屬取得聯繫。家屬接到警方時除吃驚外，也表示老翁經常趁家人不注意的時候，騎乘機車外出兜風，18日中午外出後即失去聯絡，家屬除了報警外，也在社群網站臉書貼文協尋。

家屬趕到派出所時，感謝警方的即時救援，頻頻稱謝。旗山警方也呼籲，家中若有年長者或身障等有走失之虞者，可向各縣市政府社會局及各鄉鎮市公所申請「愛心手鍊」，也可在口袋中放入小紙條並附上相關聯絡方式，為老人家增加一份保障。