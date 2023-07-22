替孩子取名很困難，大陸山東地區有一對90後的年輕夫妻，替兒子娶了一個超霸氣的名字「張總」，引起網友討論，兩派人吵不停，有人認為爸媽很有創意，替孩子取了一個「人上人」的名字，但也有人認為替孩子取這樣的名字很草率，開始工作以後會有些麻煩。

綜合陸媒報導，大陸山東省煙台市一對夫妻婚後生了一個孩子，男方姓張、女方姓閆（讀音為一ㄢˊ），這對搞怪的90後夫妻想了很久，最後決定替孩子取一個霸氣又難忘的名字，從孩子的出生證明的照片中可見，這個孩子竟然叫作「張總」。

特殊的名字引網友熱議，部分網友見狀驚呼，這個名字超霸氣，從孩子出生開始就替其奠定以後成為「人上人」，真的很酷！但也有網友質疑，爸爸媽媽取名字是不是太草率了？以後孩子長大開始工作的時候，主管和同事要怎麼稱呼他感覺會是問題。

而「張總」的媽媽事後也在社群上回應說，替孩子取這個名字，就是希望兒子以後不要打工、不被人管，活得自由自在，她作為媽媽雖然不是超級有錢，但供應孩子唸書、吃飽喝足是沒問題的。而這位媽媽也說，她和老公連二胎的名字都已經想好了，如果真的生了第二個孩子，應該會取名為「閆總」。