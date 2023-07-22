微信公眾號「中國載人航太」22日消息，中國太空站太空科學與應用專案申報系統於北京時間2023年7月20日上午正式開通，正在太空站執行任務的中國大陸首位載荷專家桂海潮發邀請科技界同好一起到「天宮」做實驗。

為促進中國太空科學、太空應用、太空技術全面發展，6月中旬，中國載人航太工程辦公室發布《太空站應用與發展工程太空科學與應用專案指南（V1.0）》，面向大陸全社會公開徵集太空科學與應用專案。此次徵集涵蓋太空科學與人體研究、微重力物理科學、太空天文和地球科學、太空新技術與應用四大領域，各領域下設若干主題和方向，申報系統於7月20日上午9時正式開通，至8月10日16時截止。《專案指南》及申報方式和要求詳見中國載人航太工程網（www.cmse.gov.cn）。

據介紹，太空站作為中國覆蓋太空科學相關學科領域最全、在軌支撐能力最強，且兼備有人參與和上下行運輸等獨特優勢的「國家太空實驗室」，在軌部署了國際一流的科學研究與技術試驗設施，具備大規模開展太空科學研究的能力。艙內配備的科學實驗櫃、技術試驗櫃和支援系統，艙外配備的暴露實驗平台、標準載荷介面及大型載荷掛點，可支持開展眾多領域的科學研究、技術試驗與應用。此外，為充分發揮工程服務經濟社會發展的綜合效益，中國載人航太工程辦公室還將持續利用天舟貨運太空船面向全社會提供搭載科學試（實）驗的機會。