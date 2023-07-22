一名13歲少女在警方指導下，充當誘餌配合誘捕性侵犯，未料嫌犯卻明目張膽在警方眼前將少女載走最後性侵得逞，引起各界關注。擔任知名體育評論員，目前已退休的警察石明謹昨（21）日於臉書上怒批員警辦案方式「禽獸不如」，至今他們還不覺得自己犯下什麼過錯，並詳列6大要點質疑中壢分局。

石明謹首先指出，「即使受過專業訓練的女警當誘餌，也是非常高風險的行為，事前也須經過演練，身上帶足裝備，結果你是叫一個十三歲的小女生去當誘餌。」

其次，石明謹也強調，不管被害人幾歲都不能讓被害她出面當誘餌。即便是在警局，不論是傷害罪、搶奪罪、竊盜罪，常理下都不會讓被害人與加害人單獨相處，更何況是性侵案嫌犯，而辦案員警竟安排報案人獨自去跟嫌疑人接觸。

第三，石明謹認為辦案員警若要實施誘導偵查，那麼部署內容是什麼大為關鍵。他質疑，員警是從動線圍堵嫌犯、多遠的距離下保護誘餌、需要多少人力、監控的機制是GPS追蹤器，又或是密錄監聽系統？

針對員警「有叫她不要上車」這一回應，石明謹則問，「你有想過對方如果不是一個人、如果帶有兇器、如果強行押人這些可能性嗎？兩名員警兩手空空去辦案，別說害小女生被侵犯，這兩個不小心被幹掉也是死有餘辜。」

第四，石明謹指責辦案員警什麼都沒準備就算了，出包之後，甚至沒有補救措施。他質疑，事發當下，「員警有無通報轄區，呼叫支援警力？有沒有加大追蹤搜索？有沒有趕緊找人救人？結果竟然是在原地等嫌疑人把被害人載回來。萬一沒回來呢？萬一被害人死了呢？喔！當然不能通報聲張，這樣大家不就知道我們出包了嗎？我們就賭一把，看她會不會出事，沒事最好，有事拉倒。」

石明謹認為，事發的根源，在於員警過於重視破案。他指出員警透過報案人提供線索，完成情報佈建，查明身份後，仍須監找證據，過程至少好幾天，於是員警乾脆讓被害人將加害者約出來最省事；且一旦有接觸，或是交易，員警即可當場抓捕現行犯，甚至收穫額外獎勵，卻直接忽視被害者跟加害者接觸危險與否。

最後，石明謹說，「為何案發之後，所有人都當做沒事一樣，因為平常都是這樣幹的，只是以前運氣不錯沒出事，就算出事，只要你不說我不說，那就沒關係，這個案子，看有沒有民代去關心一下，查功獎紀錄，當初搞不好還領了功獎跟破案獎金，分局長還開會表揚呢！」

石明謹回顧此次事件所有經過，發出最後一點疑問，「你願不願意讓你的家人或親友，不管是妹妹、女兒，十三歲，去跟性侵加害者獨處？」

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