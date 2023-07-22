藝人苗可麗縱橫戲劇圈多年，拍過《台灣霹靂火》、《台灣龍捲風》等多部收視保證的本土劇，私下常在社群與粉絲分享日常的她，昨(21日)到餐廳用餐時，隔壁桌坐著疑似一對情侶，不僅不顧旁人眼光頻頻喇舌，還慾火焚身到幾乎要把衣服脫了，讓她立刻出招制止，才讓對方收斂誇張行徑。

苗可麗到餐廳用餐時，只見隔壁桌一對情侶不斷喇舌，甚至手來腳來撫摸彼此身體，看似已經到達慾火焚身的狀態，加上當時餐廳處於客滿狀態，讓她不禁思考這種行徑是否妥當？雖然女兒要她無視對方的行為，但她表示就在自己眼前上演這幕，很難當作沒看到，倘若只是接吻就算了，如今是到快要當眾脫衣服的狀態，讓她無奈到食慾全消。

苗可麗表示原本想過去跟對方溝通，但後來直接祭出奇招，就是把手機拿起來將鏡頭對準他們，假裝正在拍照記錄這一幕，沒想到收到成效，對方的行徑相對收斂許多，但讓她不禁感嘆：「唉，我也胃痛了，可能我太古板了」。

對此，網友紛紛留言：「應該錄影下來，分享我們看看」、「真的只顧到自己快樂，沒有想到別人的痛苦」、「在大庭廣眾就很不合適，感情很好請在家裡表達」、「可惜了……應該現場直播一下，然後問要不要直接開房間」、「不是古板，是他們太奔放了」。