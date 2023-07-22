高雄市九如路今早發生1起機車擦撞車禍，不料卻波及路旁停放的2輛轎車，4台車遭到火焰吞噬。

據了解，2台機車先發生擦撞，火焰隨之冒出，路邊停放的2台汽車也遭受波及，2台車分別燒毀車頭及車尾，所幸火勢及時撲滅，僅有車禍民眾輕微受傷，無造成其他人燒燙傷。