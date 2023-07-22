國民黨昨（21）日在桃園舉行總統參選人侯友宜暨桃園提名立委參選人團結向上造勢大會，卻傳出活動將結束時，國民黨主席朱立倫還在台上喊「凍蒜」，有許多民眾已排隊離場。資深媒體人羅旺哲PO出相關報導後引發議論，有名自稱在現場的網友則還原真相。

國民黨昨在桃園造勢，拉抬侯友宜聲勢，包括朱立倫、桃園市長張善政及國民黨籍立委與參選人到場支持，近千人高喊「下架民進黨」。據《TVBS新聞網》昨報導，當活動已接近尾聲時，朱立倫還在台上喊「凍蒜」，不少民眾已排隊離場。

羅旺哲將該報導轉貼到臉書後引發網友熱議，其中有位自稱在現場的網友表示，昨天應該是動員兩台遊覽車的人，因為停車場有兩台遊覽車，其他人都是自發來的，而排隊的人應該是時間到了才離席。該網友提到，預定時間應該是到16:30，所以準備離席的人也在這時間站起來。

此外，也有另名網友也提到她昨在現場，該活動將近17:00才結束，只有少數幾位離席，認為不必擴大解釋。