板橋新埔捷運站附近20日發生冷氣掉落意外，不幸砸中等公車的21歲國立政治大學女學生，經送醫急救後仍宣告不治，負責安裝冷氣的李姓師傅坦承，自己不熟悉安裝冷氣的流程。然而卻有同業透露，現在的施工環境，不只路人危險，安裝冷氣的師傅也有生命危險。

冷氣安裝維修的師傅李哲昇近日接受Youtube頻道《中時新聞網》訪問，他直言這次出意外的不是窗型冷氣，而是直立式冷氣，由於缺工的問題，現在會裝的人很少，很多師傅不一定有這方面安裝的經驗，「老闆應該指派兩位去，會比較安全，這可能有一點疏忽。」

李哲昇也直言，冷氣安裝的缺工問題一直有在增加中，「因為有時候不是冷氣掉落，大部分比較常發生是施工人員摔落」。很多家長不希望小孩子來從事這個行業，因為這行業危險係數比較高，要懂滿多知識、應變能力也有門檻，所以對冷氣師傅的要求是滿高的。

冷氣工安意外頻傳，李哲昇也坦承，連自己都有摔落的經驗，走在鐵皮屋上，鐵皮屋整個塌下來，好險是在一樓。李強調，很多潛在危險是他們不可以預測的，希望政府能立法，對友善安裝環境做一個規範，不管新大樓、舊大樓，給施工者跟屋主一個明確認定。

李哲昇也指出，自己和客戶常常出現認知不同的情況，有時候他提出了做法，但客戶會因為增加太多費用而不願意，盼能有法令規範冷氣安裝，保障冷氣師傅跟行人的安全。他強調，大部分客戶只看價錢，然而這樣的施工品質跟施工環境，看不到施工者背後的真正成本。

另媒體人羅旺哲昨（22）日也在節目《57爆新聞》上喊話，政府應要修法保護冷氣師傅跟行人，冷氣外面也應該裝一個白鐵框，不要只有幾條支架，讓冷氣掉落時還有保護措施。媒體人黃揚明也提到，自己走在騎樓外面的人行道時，都會注意看頭頂會不會有東西掉下來，今天安裝冷氣既然出了意外，是不是應該要把這個事情納管，呼籲各縣市議會、中央立法院民代趕快去做相關立法。