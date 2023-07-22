法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的最高外交政策顧問伯納（Emmanuel Bonne）說，中國正向俄羅斯運送可能作為軍事裝備使用的物品，儘管規模不大。

路透社報導，伯納昨晚出席美國「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum），主持人詢問，西方國家是否發現任何跡象顯示中國在俄羅斯與烏克蘭的戰爭中以任何方式向俄國提供武器？伯納說：「沒錯，有跡象顯示他們在做我們希望他們不要做的事。」

伯納被追問中國是否運送武器時說：「有點像是軍事裝備…就我們所知，他們沒有大規模向俄羅斯提供軍事力量，但（我們要求的是）不要運送。」

法國官員告訴美國有線電視新聞網（CNN），伯納提到的是軍民兩用技術與非致命援助，像是頭盔與防彈衣。

白宮國家安全會議發言人回應時表示，美國官員擔憂從中國轉移至俄羅斯的「軍民兩用裝備」，可能會被用來殺死烏克蘭人，或對戰場產生重大影響。

這名官員說：「我們尚未看到中國向俄羅斯移交用於烏克蘭戰場的致命援助，但我們對此提高警覺並繼續密切關注…我們將持續針對支援俄羅斯戰爭行動的公司採取行動，無論這些公司的總部是設在中華人民共和國或全球任何地區。」

伯納很少公開向媒體發言，但經常在幕後向記者提供消息。馬克宏今年4月訪問中國時，伯納是隨行外交代表團一員，也是馬克宏與中國高官之間的聯絡人。

伯納說：「我們最需要的是中國節制。我們需要他們了解，烏克蘭是一場全球規模的衝突，基於原則和運作層面的理由，我們承受不起烏克蘭輸掉這場戰爭。」

被問到中國不應該做什麼時，伯納說：「當然是運送武器，還有提供經濟支持。」