中油強調，經調度永安天然氣接收站應急轉供，並與台電緊急密切合作，仍可因應臨時事故。但此一事故也曝露出長期南氣、中氣北送的弱點，中油將立即檢討啟動廠區設備體檢的同時，也將加速三接施工，三接早一天完工，就愈能保障天然氣供氣穩定。

7月21晚間媒體報導天然氣管線出問題，恐釀成停電危機，中油澄清說明，並非天然氣管線出問題，而是台中接收站廠區內安全儀控系統發生故障，工作人員展開檢修工作，後續排除電源供應器插槽異常問題後，逐步恢復供氣量能。

中油指出，後續全廠已恢復正常生產供氣，在快速搶修及與台電配合調度情況下，短時間內恢復正常運作。後續將徹底檢討系統事故的原因，並全面體檢全廠設備維修狀況。

不過，由於台中接收站長期超負荷運轉，也曝露出一接、二接天然氣長期北送的弱點，中油將在啟動廠區設備體檢的同時，也將加速三接施工，期盼三接早一天完工，以保障天然氣供氣穩定。