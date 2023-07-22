金曲歌王陳奕迅近日來台於台北小巨蛋舉行7場「陳奕迅 FEAR AND DREAMS 世界巡迴演唱會」，他17年前和老婆徐濠縈結婚，育有一女陳康堤，先前港媒報導兩人價值觀不同感情轉淡，引來陳奕迅反駁`.昨(21日)徐濠縈在IG曬出自己染了頭紫紅色短髮，來台愛相隨參加老公演唱會的影片，還秀出台灣小吃鹹酥雞、花生捲冰淇淋的影音，公開E神演唱會後台的美食福利。

上月有網友在香港街頭巧遇陳奕迅跟太太吃路邊攤泡麵，兩人有說有笑，相當接地氣，徐濠縈之後更在小紅書公開兩人同框照片，大秀恩愛。昨晚徐濠縈在IG限時動態分享自己夫唱婦隨人到台北的影音，可見有台灣小吃鹹酥雞、甜不辣，還有花生捲冰淇淋，而先前陳奕迅就在演唱會上表示最喜歡鹹水雞，可見夫妻倆的胃都成功被台灣美食收服無誤。

徐濠縈曬出陳奕迅後台主辦單位提供的美食。（圖／翻攝自hilaryxtsui IG）

陳奕迅2006年與徐濠縈結婚，女兒如今已經18歲，先前卻傳出兩人婚變，港媒更指主因是太太過度敗家，2011年陳奕迅一度為此飆粗口，直說「去你的」捍衛家庭，2017年徐濠縈又被問到此事，則大方表示：「整天說我離婚分手習慣啦，時間就是最好證明，儘管放長雙眼（看）。」

對此傳聞，徐濠縈當時更澄清自己並沒有花錢如流水，要媒體去求證老公自己到底愛不愛買名牌，而陳奕迅後來大方寵妻，表示對太太花費沒有意見，徐濠縈花的只是零頭，並沒有超過，他也不覺得有什麼不妥，「她想買什麼就讓她買」，霸氣名言讓人印象深刻。