金門西園地區一處鐵皮屋昨（21日）下午驚傳火災意外。（金門縣消防局提供）

金門西園地區一處鐵皮屋昨（21日）下午驚傳火災意外。（金門縣消防局提供）

金門西園地區一處鐵皮屋昨（21日）下午驚傳火災意外，現場濃煙密布、火舌不斷從2樓竄出，且有民眾受困，情況危急。警消獲報立即派遣各式消防、救護車10輛，職、義消26人前往搶救，利用器具破壞屋頂後於火場第三面及第四面二樓入口處附近發現1名受困婦人將其救出，經實施CPR後緊急送往金門醫院接續急救，但該民仍不幸於下午5時33分由院方宣告不治，起火原因仍由消防局火災調查科持續調查中。

金門縣消防局指出，昨日下午4時7分接獲民眾報案，指稱金沙鎮西園有一處鐵皮屋發生火警，且現場2樓有民眾受困，指揮中心第一時間立即派遣金湖及金沙車組，計各式消防、救護車10輛，職、義消人員26名前往搶救。

消防局救援車組抵達火災地點前，於沙青路段即可目視大量濃煙直竄天際，隨後由報案民眾引導至起火鐵皮屋處，抵達現場時2樓已呈全面燃燒狀態，不斷有猛烈火舌及濃煙自窗戶竄出。

救難人員表示，現場指揮官經環視火場1周後，確認可入室救援路徑，並以無線電通報全力以人命救助為第一優先，隨即展開救援佈署，於火場一樓第一面布署水線嘗試往二2樓入室搜索搶救，另於火場第三面搭配雙節梯及圓盤切割器於屋頂製造開口，由2樓窗戶入室搜救，第一時間投入全數救援能量搜救受困民眾；經消防人員一番搶救後，於火場2樓窗戶入口處附近發現該民眾，立即指揮兩組入室搶救人員合力將其救出，交由救護人員接手後續急救措施，但仍回天乏術。

消防局呼籲，民眾使用電器及瓦斯等，應注意安全，有使用線香等微小火源習慣時，應注意周遭不可有其他可燃物，另如不幸發生火災時，第一時間應立即報案，以免延誤黃金救援時間。