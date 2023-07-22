女星昆凌和天王周杰倫結婚8年，育有3名子女，為保護隱私，堅決不公開小孩的真面目，但偶爾會分享育兒生活。20日，昆凌公開長女小周周(Hathaway)問的哲學題目，同時開放網友投票正解，最終竟有82%的人答錯。

昆凌20日在IG限時動態透露，小周周早上問了一個很哲學的問題，她貼出女兒的畫作，最上方寫著「Is water wet?」中間有個小水滴舉著「yes or no」的布條發問。昆凌認為女兒問「水是不是濕的」充滿哲學，開放網友作答。

下一則限動，昆凌公布小周周的正解，驚呼：「竟然是....no！」小周周用英文寫下原因，「水讓東西濕了，但它本身沒有濕掉。」而這個題目考倒82%的人，只有18%的人答對。

事實上，小周周雖然年紀小，但思考方式頗為成熟，昆凌曾在IG透露，某天全家人吃飯時，她負責餵小周周，周杰倫則陪兒子羅密歐(Remeo)，吃到一半時，周杰倫轉頭問：「我們Remeo 快吃完了，你們呢？」昆凌為了激勵小周周便喊話：「姊姊我們加油，我們要贏他們！」沒想到小周周竟回：「我們不需要贏，我們只要認真就好。」讓昆凌頓時無法回應，稱女兒是她的心靈導師。