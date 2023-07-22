星座專家篠安老師在《旺好運》分享下周（7／23～7／29）12星座運勢，其中牡羊座可能在戀愛中感到焦慮，獅子則要留意破財。篠安老師提醒，7／23遇到金星開始逆行在獅子座，將一路逆行至9／4，這段期間要特別留意人際關係的互動，以及與情人之間的情感交流。7／29水星正式進入到處女座，社會上可能有更多關於醫療新聞或是公共衛生的主題。

▍牡羊座

本周隨著金星開始正式逆行至牡羊座的戀愛關係領域，將與曖昧對象的距離忽遠忽近，對方甚至好幾天沒有任何消息，讓你感到焦慮。水星在本周將開影響你的職場工作，能比較有系統化的方式解決工作難題。

▍金牛座

本周隨著金星開始正式逆行在金牛座的居家生活領域，可能會添購新家具，或是購買較昂貴的裝飾品。水星在本周開始影響戀愛運勢，會開始用心經營現有的親密關係。

▍雙子座

本周隨著金星開始正式逆行在雙子座的溝通表達領域，容易說錯話或記錯朋友聚會的時間，在交際應酬上會有比較大的花費，須衡量與謹慎。水星在本周開始影響你與家人的關係，會有更多互動。

▍巨蟹座

本周隨著金星開始正式逆行在巨蟹座的金錢正財領域，在投資上要格外謹慎，不要輕言相信投資的小道消息，以免血本無歸。水星本周開始影響你與朋友之間的溝通，人緣越來越好。

▍獅子座

本周隨著金星開始正式逆行在獅子座的自我認同領域，由於主觀意念較強，很容易讓周遭的人感到不滿，財運上也有大破財的跡象，可能會敗家購物抒發心情，水星本周開始協助你在工作上爭取更多機會。

▍處女座

本周隨著金星開始正式逆行在處女座的潛意識領域，可能會夢到或巧遇前任情人、曖昧對象，或是不小心翻到初戀情人送的禮物，情緒受到影響。水星在本周將協助你的表達，也在學習表現上更為優異。

▍天秤座

本周隨著金星開始正式逆行在天秤座的人際組織團體領域，聚會應酬不減反增，開始對這些層出不窮的聚會感到厭煩，甚至可能與女性友人發生不愉快的誤會。水星在本周將開始影響你的睡眠，盡量要早睡。

▍天蠍座

本周隨著金星開始正式逆行在天蠍座的事業地位領域，工作上容易與女性主管發生爭執與誤會，或是女同事從中作梗、扯後腿，盡可能在公司低調行事，不要談論私事，水星在本周將協助你連結到更多的人脈。

▍射手座

本周隨著金星開始正式逆行在射手座的進修價值觀領域，在學習力與專注力上開始下降，工作方面也不太願意去承擔較大的責任，傾向逃避或不面對問題，水星將協助你與女性長輩之間有更多的互動。

▍摩羯座

本周隨著金星開始正式逆行在摩羯座的深層情感領域，內在對感情的匱乏感將在本周浮現出來，這也讓你不敢輕易進入一段穩定的感情。水星在本周協助你有更多時間靜心與閱讀，可找時間逛逛書店調整身心狀態。

▍水瓶座

本周隨著金星開始正式逆行在水瓶座的親密關係領域，可能會突然計較或厭惡對方的缺點，並與對方有金錢方面爭執，感情互動上建議不要有複雜的利益關係，水星本周將強化你的第六感直覺能力。

▍雙魚座

本周隨著金星開始正式逆行在雙魚座的職場工作領域，可能想放個長假，甚至對現有的工作不感興趣，也容易與女同事發生言語上的不愉快。水星在本周將協助你有更多機會與閨密敞開心房。

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