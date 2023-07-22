台灣民意調查基金會今公布「蔡英文總統聲望民調」，根據調查顯示，4成2基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，4成9不贊同。（台灣民意基金會提供／游念育台北傳真）

台灣民意調查基金會今公布「蔡英文總統聲望民調」，根據調查顯示，4成2基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，4成9不贊同；不贊同者比贊同者多 7 個百分點。台灣民意調查基金會董事長游盈隆指出，這項發現透露了一個重要的訊息，蔡英文總統此刻仍陷入第四度執政困境中。這對民進黨2024 總統大選，恐是一項障礙。

台灣民意調查基金會指出，與上個月相比，蔡英文總統聲望並無明顯的變化，「總統職務表現贊同率」下滑 0.6 個百分點，而「總統職務表現不贊同率」略增 0.5 個百分點，這一來一往，使得原本不贊同她國家領導方式的人比贊同者多 6 個百分點，如今再增加一個百分點，不贊同者比贊同者多 7 個百分點，這意味蔡英文總統這個月不但沒有迅速脫離執政困境，反而還有一點惡化的跡象。

蔡英文2016年5月上台執政迄今7年多，已經歷4次執政困境：第一次從2016年11月開始，持續9個月，直到 2017年8月林全內閣總辭，由當時台南市長賴清德接任，讓蔡總統民意支持度狂飆16.6個百分點，一舉脫離執政困境；第二次是從2017年11月開始，持續長達19個月，其間經歷2018九合一地方選舉的重大挫敗，直到2019年6月，才因為2020總統大選啟動而結束；第三次是2022年12月開始，持續5個月，這是因2022年九合一地選舉民進黨大敗所致；第4次是從2023年6月開始，迄今2個月，不知何時結束。

游盈隆分析，2024是總統大選年，蔡總統執政困境如果持續下去，進一步導致民心思變，對賴清德想打破「8年魔咒」，延續民進黨另外一個4年或8年執政，將構成不小的障礙。換言之，蔡總統未來執政表現將是另一個影響2024總統與立委選情的關鍵變數，目前看來，情況不是太妙。