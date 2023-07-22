陸軍2689旅一名張姓中士班長，2022年12月部隊內竊取軍備局剛剛替部隊換發的最新型國造T75K3手槍一把與3個彈匣，偷偷放在迷彩褲口袋，企圖在離營時帶出，但部隊在進行清點武器時發現短少，立即動員全營區大搜查，張員深怕東窗事發，將槍枝及彈匣棄置在手榴彈投擲場旁草地，經部隊及憲兵隊調查後發現張員涉案並移送法辦。桃檢偵辦後將他起訴。

根據起訴書，張員原本在陸軍269旅擔任步兵連中士班長，去年12月14日傍晚，趁官兵不注意時，將連上新配發的國造T75K3手槍1把、彈匣3個，放在迷彩褲口袋內，等待離營時帶出營區。

但部隊進行槍枝彈藥清點時，赫然發現手槍短少一支，立刻驚動整個269旅，全旅立刻進行大清查，張員擔心被發現，立刻將手槍及彈匣裝在塑膠袋內，丟棄在手榴彈投擲場旁草地，隔日清晨被一名士兵發現。

經部隊通報桃園憲兵隊進行偵辦，發現張員涉案，偵訊後將他移速法辦。張員偵訊時坦承犯行，檢方依陸海空軍刑法之竊取或侵佔軍用械彈罪嫌，將張男提起公訴。

遭竊的T75K3手槍，是陸軍司令部委由軍備局205廠研製，陸軍自2018年至2021年，分批採購1萬404把手槍。之後海軍陸戰隊、憲兵、全動署、海洋委員會海巡署艦隊分署也都採購T75K3手槍。

T75K3手槍參考各國主流槍枝性能與規格進行研改，除採用「多邊形光膛槍管」外，研改項目包含可讀式彈夾、擊錘簧、緩衝套筒總成、保險、滑蓋、扳機、彈匣扣、裝拆銷、機箱、槍管與U型護套等共計11項，性能相當優良。