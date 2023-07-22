號稱是「輔大陳若儀」的女網友Kelly數月前因「流水席之亂」鬧到婚事告吹，沉寂數月，Kelly近日分享與前男友復合的消息，但沒過多久男方就公告說「短短67天我們就分手了！」而今她再度發文抱怨現任男友小氣，還說「前未婚夫真的比男友還要好很多！」再度掀起網友熱議，不過也有人看了認為是創作文。

一名疑似是Kelly的女網友今在臉書社團《匿名2公社》上分享，她都已經低聲下氣地道歉了，沒想到男友竟然還發文公審她，讓她看了怒火中燒，而且哪個男生陪女友吃飯逛街還要計較誰花錢？只能說前未婚夫在這點，真的比男友還要好很多，試問一個男人若不夠大器，那要如何讓女生有安全感？

女網友表示，這段時間男友為她改變了很多，但卻沒有意識到她也改變了很多。為了男友，她試著去吃他愛吃的豆花跟吳興街的牛肉麵，而且現在信用卡帳單她也都自己付，但這些他似乎都沒看在眼裡。

女網友也說，男友平常都開Yaris，前男友則是開瑪莎拉蒂，她曾問又不是沒能力，為什麼不換更好一點的車？結果對方說，技術不好開什麼車都一樣。而且每次打電話給男友，對方都不接，只說在忙，還會怪她無理取鬧，如今男友又怪她曝光他的名字，讓她很受不了。引起網友討論，由於劇情實在太離奇，不少人懷疑是創作文。

回顧起整起事件，今年初一名號稱是「輔大陳若儀」的女網友Kelly因不滿夫家婚宴想辧流席和小姑槓上，引爆「流水席之亂」，兩人在網上筆戰多日，婚事告吹。沒想到7月15日Kelly再度發文稱，上一段感情被未婚夫及其家人傷害很深，前男友看到以後，透過共同好友再度聯繫上她，兩人重新開始交往。

但Kelly和前任才剛復合2個多月，兩人就為了房產共同持有一事吵翻，一名自稱是Kelly男友的網友19日在社團上澄清，他的確有主動和Kelly聯繫，但只是想表達關心，沒有重新追求的意思，後來兩人莫名其妙復合，但他實在承受不起和Kelly在一起的壓力，因此「復合短短67天我們就分手了。」

20日Kelly發文強調「兩人沒有分手，只是有點爭執！」並說自己很重視這段感情，她會道歉的。不過網友發現，Kelly媽對女兒的感情事再度鬧大以後的反應竟是「跟妳說過多少次，沉住氣後面都是妳的」，讓不少人看呆直呼「有其母必有其女！」