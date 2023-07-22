炎炎盛夏，正值高溫酷暑。不少民眾帶毛寶貝外出回家後，發現自己的寶貝氣喘如牛。新北市動保處表示，天熱容易造成毛寶貝中暑熱衰竭，外出散步時應避免陽光直射並適度休息、補充水分，切忌將毛寶貝留在密閉不通風空間，尤其是空調或通風差的車內，悶熱的車內如同烤爐一般，容易使耐熱度差的毛寶貝中暑，甚者嚴重致死，因此提供五大方法供飼主參考。

新北市動保處表示，中暑又稱熱衰竭，主要是體內的調節中樞無法及時反應氣溫的變化所造成，犬貓因汗腺不發達，無法排汗散熱，多靠舌頭、唾液散熱，所以中暑最容易觀察到症狀的就是「過度喘氣」。

犬貓因汗腺不發達，無法排汗散熱，多靠舌頭、唾液散熱，因此中暑最容易觀察到症狀就是「過度喘氣」。（圖 / shutterstock）

飼主一旦發現異常，應立即為毛孩補充水分、灑水降溫，情況若未改善隨之而來就是伴隨脈搏加速、大量流口水、嘔吐或四肢無力、步伐異常或昏迷等症狀，則須立刻就醫，延誤時機可能造成肝腎永久性的傷害。另，犬貓若出現食慾不振、耳朵、鼻子發熱、皮膚出現血斑、四肢冰冷、牙齦呈藍紫色或亮紅色等症狀，建議飼主仍找獸醫師檢查，因這有可能也是中暑脫水所造成的。

陳縈語獸醫師提出5大消暑妙招，包含：一、要注意室內溫度，室內要保持通風，可以選擇開電風扇或是冷氣。

二、補充水分，炙熱的天氣再加上毛寶貝大量運動，很容易出現過熱導致的脫水現象，所以補充水分也是幫助散熱的重要手段。

三、利用水氣降溫，可以用濕毛巾或是純水紙巾擦拭牠們的肉球、腹部及耳朵等容易感受到熱的部位，透過水氣蒸發帶走身體散發出的熱量，更能快速達到消暑的效果。

四、可選購消暑配備，並依家中毛寶貝的喜好需求選擇合適的像是涼蓆、竹蓆、涼墊等商品。

五、整理毛髮，梳理清除毛寶貝身上的廢毛能讓牠們更為透氣，剃腳底毛讓肉球有更多涼爽的面積散熱外，也能防止跑跳時打滑。