一名30歲女子容易半夜抽筋痛醒，就醫檢查發現，原來起因於女子短時間內的清淡飲食加上激烈運動，前者導致其蛋白質與鈣質攝取不足，後者使其大量流汗、消耗肌肉與水分，進而流失大量電解質，造成嚴重抽筋。醫師表示，常運動者一定要選擇補充足夠的蛋白質、鈣質；此外，運動過後要記得補充電解質。

外科醫師陳榮堅在其個人網站中表示，抽筋分為大範圍抽筋與局部抽筋。大範圍的抽筋與流汗、電解質失衡、缺鈣、肝腎機能差有關；此外，高血糖、高血脂未控制得宜者也較容易抽筋。

至於局部抽筋，他表示，可能是經常久站者因局部血液供應不足、肌肉過度疲勞、乳酸堆積嚴重、代謝不佳而導致局部抽筋。若稍微活動後就能改善抽筋情況，大部分屬於局部抽筋，「當肌肉量足夠時，調節血液的供應變好，就會減少這種抽筋問題。」

至於半夜抽筋，他表示，則可能是因為營養不足與運動過於激烈導致。他舉例，上述女子10年前因為甲狀腺亢進開刀，原本無任何異狀，但10年後突然容易抽筋，且常會半夜因抽筋而痛醒而就醫。陳榮堅幫女子檢查鈣離子發現，女子的鈣離子濃度偏低。

陳榮堅進一步詢問後得知，女子因為準備要結婚，因此快速積極瘦身，飲食相當清淡，大多只吃青菜，致其蛋白質與鈣質攝取不足。此外，女子又選擇激烈的跑步做為運動方式，此類運動會消耗大量肌肉與水分，及大量的電解質，女子運動後未補充電解質下，導致其經常抽筋。

除了飲食與運動外，他提醒，部分曾經歷甲狀腺手術的病人，副甲狀腺供應的血管會逐漸退化，使得調節鈣離子的能力低下，而使得鈣離子偏低、引起經常性的抽筋。