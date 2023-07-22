Melody（殷悅，本名：劉恭顯）日前閃電宣布與富商老公吳育奇離婚，17年婚姻畫下句點，原本外界以為是和平分開，吳育奇方日前卻表示是遭女方誘導簽下了不平等離婚協議，並委託律師到北院民事遞狀申告「離婚協議無效之訴」，見此，另一位簡大為律師昨(21日)晚間發文表示，不理解什麼是被誘導簽字，直言：「簽名之後反悔，不僅法律上行不通，而且有夠不man」。

先前據媒體報導，友人透露吳育奇在這場離婚風波相當委屈，不僅是被誘導簽下離婚協議書，財產分配更是不公平，Melody要求目前居住的吳興街2戶房產和在美國的豪宅需歸她所有，因此決定透過法律捍衛自己的財產，友人更透露雙方已經私下鬧翻，Melody更對吳育奇沒好話，揚言說：「如果在合約上的條款你沒有辦到，我就告死你！」

簡大為律師發文。（圖／翻攝自簡大為律師—律師能不能算便宜一點臉書）

見此，簡大為律師稍早在臉書表示，不能理解吳育奇所說的「我是被誘導簽下的」，反問Melody是有什麼身材優勢或精通幻術，才能強迫前夫簽名？簡大為說雖然目前不清楚細節，但可以猜想：「前夫八成是要主張在簽約過程被強暴脅迫或詐欺，導致離婚無效什麼什麼的」，笑說：「不管是脅迫、誘導還是乾脆講說被強抓著手蓋指印，這些亂七八糟的說詞大多都只是簽完約之後想賴皮的理由」。

最後簡大維表示，自己過去實務經驗中也在法庭上聽過一堆反悔的理由，「什麼關門放狗、威脅上媒體、連要下降頭都講出來了，下場是怎樣？法官當然沒要鳥他」，他只想問當事人為何不先請律師看過後再簽字？認為說話不算話很不MAN，「不僅成年，還快六十了，為自己的簽名負責，應該也沒這麼難吧」。