瓜地馬拉事關重大的總統決選再1個月將登場，總統候選人阿雷巴洛今天稱警方查抄他所屬的政黨總部，是一場「腐敗」的政治迫害大秀；美國與歐盟也呼應了他的譴責。

路透社報導，瓜國檢察總長辦公室宣布，警方突襲搜查了阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）所屬中間偏左「種子黨」（Semilla）政黨辦公室，還說這是為了執行7月12日的法院命令；這道命令已取消種子黨的合法資格。

阿雷巴洛在推特（Twitter）貼文中稱警方突襲一事，是一場「政治迫害的公然演示，我們予以譴責」。阿雷巴洛將警方的行動歸咎於「貪腐的少數」，但並未進一步說明細節。

美國總統拜登政府一名高階官員稱，這場突襲代表著瓜地馬拉公共部門的「獨裁行徑」，且違反了民主規範。

被問及美國是否正在考慮進一步對瓜地馬拉官員祭出制裁或旅行禁令時，這位官員在不願透露姓名的情況下告訴路透社，華府準備利用「所有手邊可用工具」對付瓜國貪腐且不民主的行為對象。

警方發動突襲前，瓜國當局針對逾5000名種子黨黨員涉嫌違規註冊一事發動調查，人權團體和西方政府普遍批評這起調查行動屬不當干預。種子黨否認有違規註冊情事。

這名美國高階官員指出，美國正密切觀察瓜國總統決選前情況，下週將在華府接待來訪的阿雷巴洛和其對手、瓜國前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres），並舉行會談，以展現對自由公平選舉的支持。

這名官員表示，華府已就美國總統拜登政府的顧慮與瓜國政府密切聯繫，也正與國際夥伴討論。

歐洲聯盟（EU）今天透過聲明敦促瓜國機構「徹底尊重選舉程序的完整性」。