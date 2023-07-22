中國航太彩虹無人機最近宣布，正在開發擁有新功能的超長航程新型自殺無人機。

彩虹系列無人機

據中方官媒《環球時報》21日報導，航太彩虹根據AR空地飛彈系列技術，開發了一款自殺無人機。它能執行戰場通信中繼、雷達干擾與壓制、對時效目標的精準打擊，以及戰損評估等任務。

這款無人機續航力高、能飛超級航程，具有高可靠性、高殺傷力，而且價格低廉，可以獨立運作，或是和其他武器及系統協同執行任務。

而航太彩虹以打造彩虹系列無人機聞名，包括經實戰驗證的彩虹-3和彩虹-4、功能更強大的彩虹-5和彩虹-6，還有具備隱形性能的彩虹-7和傾轉旋翼機彩虹-10。

航太彩虹為了搭配無人機，還開發了AR系列空對地飛彈，重量在10—100公斤之間。一位要求匿名的中國軍事專家說，自殺無人機最近已在世界各地的衝突中部署，並在現代戰爭中證明了它們的效用。這位專家並指出，自殺無人機能執行偵察任務，並靠自毀式攻擊打擊目標，同時它們還能協同執行戰鬥鏈中的偵察、攻擊和戰損評估任務。

而觀察家說，當然彩虹系列無人機可望和這款新型自殺無人機搭檔，以大幅提高戰力。此外，一位分析家指出，這款新自殺無人機在國際市場上將十分有競爭力。