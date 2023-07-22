德微第2季季合併營收4.4億元，季增1.73%，營業毛利為1.65億元，季成長8.2%，單季合併毛利率為37.42%，季增2.24個百分點，營業淨利為7855萬7000元，季成長2%，單季營業淨利率為17.83%，季增0.09個百分點，稅前淨利為8220萬7000元，季成長16%，稅前淨利率為18.65%，稅後淨利為1億元，季成長33%，稅後淨利率為22.74%，單季每股盈餘為2.26元。

德微上半年合併營業收入為8.73億元，營業毛利為3.17億元，營業淨利1.55億元，稅前盈餘為1.53億元，歸屬於母公司業主淨利為1.75億元，年減25.23%，每股盈餘為3.95元，符合公司預期。

展望第3季，德微表示，審慎中帶樂觀態度看待。

德微8月21日召開臨時股東會，決議通過現金併購達爾國際公司基隆分公司所分割之晶圓製造業務，德微預計以不高於8億元之「暫定價格」自行或由新設全資之子公司取得上述基隆分公司所分割晶圈製造業務之機器設備、存貨、品、應收帳款及扣應付帳款。

張恩傑表示，達爾國際公司基隆分公司為專業晶圓製造工廠，其所生產之產品獲得世界一線廠認證與使用、更是汽車電子與AI伺服運算器內不可或缺關鍵晶圓產品，基隆廠的技術領先亞昕很多，藉由此次併購分割務，將可透過基隆分公司現有生產技術，將德微產品推至更廣泛之國際化與多元化之應用範疇，併購後綜效對德微具有加乘效果。