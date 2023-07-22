「國泰永續識務所」成立於2022年9月，為金控首家永續金融主題社群，以輕鬆白話的方式解析永續關鍵字與議題，並分享國內外有趣永續案例，讓民眾更了解金融可以為永續帶來的影響力，這次在第二屆「2023亞太永續博覽會」以實體化方式展出，期能帶給民眾最新的永續金融趨勢。

為展現企業永續作為，國泰金今年最新發布的《國泰金控2022年永續報告書》以永續策略藍圖聚焦呈現「國泰三主軸-氣候、健康、培力」策略願景和短中長期關鍵目標，並首度因應國際永續準則委員會永續報導準則草案。針對氣候變遷議題管理，於2022年發布首本《氣候相關財務揭露報告書》，2023年為回應國際對生物多樣性與自然關注，7月推出最新報告書並更名為《氣候策略暨自然風險管理報告書》，亦對接ISSB準則草案，以策略藍圖氣候策略為核心，並以專章介紹自然相關風險管理作為，旨在通過公開透明的氣候風險管理揭露，展現國泰在面臨氣候變遷挑戰下的氣候韌性及對外的影響力。

國泰金從「低碳經濟」與「環境永續」構面擘劃氣候策略藍圖，除設定集團2050淨零排放目標，更以具體的行動方案來回應所辨別氣候重大議題。2022年在永續金融上成果豐碩，包括CDP國際碳揭露專案榮獲A級評等，2022年議合成功率61％創歷年新高，高於全球平均，永續連結貸款額度逾230億元，綠色租賃服務創造綠電轉供650萬度等佳績。