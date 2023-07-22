台北市長蔣萬安兩週前，看到81年次的陸軍航特部下士秦良丰5年前因跳傘意外，自400公尺高空墜地，從失去呼吸心跳到能站能走，並且持續復健5年以後，還能在無人攙扶下首度自己走下樓梯的影片深受感動，隨即請兵役局務必前往探望良丰，代表全台北市民為良丰加油打氣。

兵役局林春來副局長20日在台北市軍人服務站吳遠里站長、特指部政戰主任韓順操上校及特三營營輔導長林佳瑋少校陪同下，帶著市長特別挑選並親筆簽名的「鋼鐵人」公仔，至國軍高雄總醫院探視擁有鋼鐵般堅韌意志的「鋼鐵傘兵」秦良丰。

探視期間，市長也特別透過視訊通話的方式，當面向秦爸、秦媽和良丰3人，表達內心的觸動，為良丰一家人加油打氣，期盼他的復健進程更有斬獲，相信他一定能克服難關，用特戰部隊永不放棄的精神達到夢想，重新贏回屬於他的精采人生。

秦良丰及秦爸、秦媽對蔣市長的關懷探視感到溫暖與開心，良丰也表示，服兵役對他而言是一段精彩且值得終身回憶的過程，對現在的年輕人來說，當兵的經驗於日後進入社會職場是非常有助益的，不會與生涯規畫有所衝突，他從不後悔選擇服役。

對良丰報效國家的精神與正向積極的生命態度，現場人員都感動不已，而市長除了祝福陽光男孩良丰能早日康復，感謝秦家為大家帶來無盡的希望外，也不忘邀請良丰與父母有空時到台北走走，市府會竭誠接待，讓大家賓至如歸。