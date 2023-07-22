湖北省紀委監委網站今公布，中國足協技術部部長譚海及戰略規劃部部長戚軍，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組，和湖北省監委審查調查。有陸媒報導，中國足協昨日早上舉行全體會議期間，譚海及戚軍相繼被足協紀檢部門要求離場，隨後兩人未再出現。

53歲的譚海從2005年起執法中超，四度被主辦單位評為「金哨」，於2018年的足協機構改革調整中，出任當時新成立的中國足協裁判管理部部長，後轉任技術部部長。戚軍在2010年成為體育總局特派幹部，掛職到中國足協，在出任足協戰略規劃部部長前，曾擔任競賽部部長，並以國足領隊身份帶隊參加卡達世界杯預賽。

連同譚海和戚軍，從去年11月前國足主帥李鐵因涉嫌違法被帶走以來，至今已有13名大陸足壇重磅人物相繼被帶走調查，體育管理部門於今年5月下旬在中國足協內部啟動整頓教育工作，預計持續到下月底。據報，近期有足協內部人員主動交代自己的問題，並按要求在規定時限內退還違規或非法所得。

據《北京青年報》，7月21日上午9點半，中國足協全員按要求參加一次重要會議，就在會議進行期間，戚軍、譚海相繼被足協紀檢部門的幹部「請」出會場，隨後兩人再也沒有回來。從當天中午開始，兩人被有關部門帶走的傳聞開始在足協內部傳開。