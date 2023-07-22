無論是運動員還是一般運動愛好者，運動時都必須注意強度、適量訓練，才能避免造成傷害。印尼峇里島一名33歲的健身網紅賈斯汀（Justin Vicky），在做槓鈴深蹲訓練的過程中不慎跌倒，導致頸椎壓傷，送醫搶救仍回天乏術。而這段他重訓時所拍下的影片也在網路上曝光，不少人看了直呼「好恐怖！我的天啊」、「太不值得了」。

綜合《每日郵報》、Sportskeeda網站21日報導，這起意外發生在本月15日，賈斯汀一如既往到位於峇里島沙努爾的健身房進行訓練，在陪訓教練的協助下，他先舉起重達210公斤的槓鈴，然後緩緩蹲下，但疑似因為重量太重，導致無法負荷，他一屁股跌坐在教練身上，手中的槓鈴往前滑落，當場壓斷頸椎。

從影片中可以看到，賈斯汀舉起槓鈴時已經相當費力，而他向後跌倒後壓住教練，導致兩人一時之間都無法脫困。意外發生後，賈斯汀緊急被送往醫院，但由於頸部嚴重骨折，連帶造成連接心臟和肺部的重要神經遭受壓迫，經過全力搶救，還是因為傷勢過重，在手術後不久宣告死亡。

賈斯汀在IG上擁有3萬名追蹤者，除了是一位健美運動員，也身兼營養顧問和私人教練。他不幸過世的消息傳開後，許多健身運動員也紛紛透過社交平台向他致敬，並呼籲運動愛好者隨時衡量自己的能力範圍，避免憾事發生。

文章來源：Bodybuilder Justyn Vicky, 33, dies after being crushed by barbell while trying to squat 210kg in horror accident
文章來源：How much is 210 Kg in lb? Justyn Vicky death explored in wake of bodybuilder's tragic passing

健美網紅深蹲硬舉「遭210公斤槓鈴重壓」　緊急送醫不治亡
罰不怕！潛北檢樓頂掛民進黨旗 他又到總統府丟鞋
獨／不滿遭廖峻陷害提告！李伊妍火大「事件始末」全說了：老人心腸壞
#印尼 #重訓 #舉重 #槓鈴 #運動