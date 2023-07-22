無論是運動員還是一般運動愛好者，運動時都必須注意強度、適量訓練，才能避免造成傷害。印尼峇里島一名33歲的健身網紅賈斯汀（Justin Vicky），在做槓鈴深蹲訓練的過程中不慎跌倒，導致頸椎壓傷，送醫搶救仍回天乏術。而這段他重訓時所拍下的影片也在網路上曝光，不少人看了直呼「好恐怖！我的天啊」、「太不值得了」。

綜合《每日郵報》、Sportskeeda網站21日報導，這起意外發生在本月15日，賈斯汀一如既往到位於峇里島沙努爾的健身房進行訓練，在陪訓教練的協助下，他先舉起重達210公斤的槓鈴，然後緩緩蹲下，但疑似因為重量太重，導致無法負荷，他一屁股跌坐在教練身上，手中的槓鈴往前滑落，當場壓斷頸椎。

從影片中可以看到，賈斯汀舉起槓鈴時已經相當費力，而他向後跌倒後壓住教練，導致兩人一時之間都無法脫困。意外發生後，賈斯汀緊急被送往醫院，但由於頸部嚴重骨折，連帶造成連接心臟和肺部的重要神經遭受壓迫，經過全力搶救，還是因為傷勢過重，在手術後不久宣告死亡。

Bodybuilder Justyn Vicky dead at 33 after 400-pound weight breaks neck https://t.co/ljCreQPKhl pic.twitter.com/TNx4AF4kpJ — New York Post (@nypost) July 21, 2023

賈斯汀在IG上擁有3萬名追蹤者，除了是一位健美運動員，也身兼營養顧問和私人教練。他不幸過世的消息傳開後，許多健身運動員也紛紛透過社交平台向他致敬，並呼籲運動愛好者隨時衡量自己的能力範圍，避免憾事發生。