國民黨全代會將在明（23）日舉行，高雄市前市長韓國瑜已表態參加，外界也對韓和國民黨2024總統參人侯友宜的互動高度關注。然而藍營立委參選人羅智強卻指出，最近出現有心人放出黑韓風聲，實在太超過；且韓國瑜都選擇出席全代會已經是展現十足的高度了，呼籲不要再對「韓」進行道德綁架。

羅智強今（22）日在臉書以「韓國瑜，受委屈」為題，強調韓不是這一次的總統參選人，並稱自己最近看到一些新聞、放話，為韓國瑜感到不平。羅智強表示，「雖然我知道韓國瑜的個性不會去計較這些，但我真的是看不下去，國民黨總統選情低迷需要韓國瑜加持，這一點可以理解，但道德綁架就算了。」

羅智強怒轟，現在還有「有心人」去放一些黑韓的風聲，真的很超過，像國民黨想要韓冰去選中正萬華立委，韓冰是一個很棒的人選，國民黨想用這張好牌沒有問題，但也要尊重韓冰個人的生涯規劃，結果風聲走歪到變成韓冰想求不分區，就真的是太過分，「政治不需要變成『恐怖情人』吧，得不到你就毀了你。」

對於韓國瑜出席全代會，羅智強直言是不計舊事，有胸襟、有氣度、有高度，這就是韓國瑜一點都不意外。但羅接著提到，「隨著韓國瑜出席全代會，我看到一些新聞、放話，韓國瑜都選擇出席了，還在指三道四，要韓國瑜說什麼、不說什麼。拜託！韓國瑜又不是總統參選人，甚至沒有公職在身，現在就是一個獻身公益的志工，出席國民黨的全代會是出於對國民黨的熱愛，要選總統的又不是韓國瑜，一直拿放大鏡在看韓國瑜，有事嗎？」

羅智強還說，韓國瑜沒有以「要專心公益」的理由不出席全代會，就已經是十足的展現高度了，「國民黨上上下下有誰有資格要他說什麼？不說什麼？」羅表示，韓國瑜四年前選總統時，也是陷入低迷，自己只問一句，「有看過韓國瑜『道德綁架』過誰？」完全沒有，也從來沒有，誰來幫忙韓國瑜，誰不來幫忙韓國瑜，韓國瑜從來就是100分的尊重

對於韓國瑜的為人，羅智強最後總結，順境也好，逆境也罷，從沒看韓怨天尤人，就是努力和人民、和支持者站在一起，全力以赴的拚，這才是政治人物們該學的胸襟氣度！