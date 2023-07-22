美國聯準會自去年3月啟動升息周期，經過一連串鷹式升息後至今年6月暫停升息。隨著美國基準利率提高，國內美元存款利率亦同步調高，使國人也享受美元存款利息收益提高的資產增值效果。

不過，各家金融機構推出的美元優惠專案，可能要求較高門檻的起存金額、需成為VIP客戶、限新資金或換匯資金等才能參與等諸多限制，使上班族、小資族或退休族群等可能只能望著美元的高利率興嘆，看得到卻吃不到。

為使美元存款收益增值效益能普及到更多民眾，安泰銀貼心針對廣大的一般民眾需求，直接宣布調高美元9個月期牌告定存利率為「4％」，且不限客戶資格，只要達定存起存金額美元1千元起均可享受，此次「牌告」調整即日起生效。

另外，隨著各國邊境陸續解封，疫後旅遊、商務出差、海外投資、留學移民等逐漸熱絡，民眾換匯需求逾新台幣50萬元將逐漸成為新常態。以往民眾若有大額換匯需求，需親赴分行臨櫃填寫外匯申請書，不僅有所不便，且可能因沒時間盯盤而錯失換匯良機。

為使民眾換匯更便利，安泰銀即日起推出單筆換匯金額可超過逾新台幣50萬元的線上大額換匯新服務，客戶只要申請電子憑證後即可在線上輕鬆換匯，且可享年底前申請免費優惠。且上半年已於APP推出匯率到價通知功能，可針對理想匯價隨時設定。