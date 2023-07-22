中職啦啦隊樂天女孩「Rakuten Girls」林襄一夕爆紅後，一舉一動都被放大檢視，成為流量保證，不過前謎片導演圤智雨直指林襄「好像在退燒」，因為啦啦隊競爭激烈，新人非常努力想贏過媒體寵兒。對此，林襄昨出席活動被問到此事，首度回應了。

林襄昨獻出直播帶貨處女秀，21日晚間和沈玉琳、直播天王王三郎一同搭檔，被問到圤智雨的質疑，林襄疑惑地回應：「蛤？我退燒！有嗎？我沒有看到這新聞耶！」沈玉琳見狀，馬上緩頰：「我個人倒覺得她反而更熱耶！」王世均也跳出來幫忙說話：「我們也是因為林襄一直都很火，才會找她啊！」

王世均更透露，光是找林襄洽談就花了好幾個月，雙方對合作內容都相當嚴格、不容易，王世均相當佩服林襄，大力稱讚：「林襄真的很忙，光這場直播活動就得排1個月，她行程滿滿的。」破除林襄退燒的傳言。

此外，圤智雨最近爆料台灣高爾夫場，有很多正妹都在賣淫，又指出show girl四成被包養、網美靠陪金主睡覺賺錢等，最近被網友敲碗職棒啦啦隊的八卦，圤智雨說啦啦隊競爭非常激烈，「從某些程度來講，在下面的都是非常努力的在找機會幹掉上面的，所以整個競爭心態是非常的正向的。」至於目前版面最多的林襄，圤智雨不太看好，直言：「我覺得林襄好像在退燒。」