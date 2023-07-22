藝人NONO（陳宣裕）近期被性騷擾、性侵疑雲纏身，首先跳出指控他伸鹹豬手的網紅「小紅老師」昨(21日)在限時動態分享接受BBC專訪的報導，歡迎大家「英文好的可以看看」，報導中不僅提了台灣藝人NONO，也提到炎亞綸、「黑人」陳建州事件，小紅老師受訪則表示因為這件事而變得出名，其實感覺很糟。

昨小紅老師轉發關於此事的BBC報導，內容提到台灣最近的「MeToo」運動，從5月下旬開始至今，已經有超過100位受害者跳出指控，受害者大多透過Facebook分享個人經歷，其中小紅老師透露10多年前被一位藝人伸鹹豬手，而NONO經紀人當時回應不記得這件事，小紅老師直言，在演藝圈說出這種事情很艱鉅，由於業界輩分等問題，「你會害怕加害者」，而NONO方面則是對BBC的報導未回應。

網紅小紅老師、Amber日前開第一槍，指控遭NONO性騷擾，後來有更多受害者跳出自曝有類似經驗，甚至還有櫃姐透露曾被NONO接送回家，結果被強迫到公廁被性侵，為此，小紅老師和20多名受害者已經按鈴向NONO提出告訴，NONO經紀人則回應：「那就交由司法調查」。

近日，小紅老師突然在社群網站發布「不自殺聲明」，表示遭網友威脅：「你敢告No哥，就有人敢處理你」，更稱已經找黑道幫忙，對方已經接案、價錢也談好了，要小紅老師等著，「殺手已就位，選舉後就做了你」，為此，小紅老師已經報警，台北地檢署也回應NONO性騷及相關案件，檢方都會依法偵辦中。

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