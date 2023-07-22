日本茨城縣今天上午10時52分發生推估規模4.8地震，最大震度4級，不會帶來海嘯威脅。
日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳觀測，這起地震震源位於茨城縣外海、深度約50公里，推估規模4.8，最大震度4級出現在茨城縣水戶市、日立市、常陸太田市等地。
茨城縣土浦市、筑波市及栃木縣真岡市等地被觀測到震度3級；關東地方及福島縣、宮城縣等地，也分別被觀測到震度2級到1級。
日本茨城縣今天上午10時52分發生推估規模4.8地震，最大震度4級，不會帶來海嘯威脅。
日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳觀測，這起地震震源位於茨城縣外海、深度約50公里，推估規模4.8，最大震度4級出現在茨城縣水戶市、日立市、常陸太田市等地。
茨城縣土浦市、筑波市及栃木縣真岡市等地被觀測到震度3級；關東地方及福島縣、宮城縣等地，也分別被觀測到震度2級到1級。
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