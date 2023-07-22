烏克蘭6月初展開大反攻以來進展遠不如預期。軍事專家警告，距烏克蘭進入泥濘秋冬與彈藥再度用罄剩不到4個月，烏軍突破俄軍防線的機會之窗恐很快關閉。

美國CNBC新聞網指出，當烏克蘭去年底到今年初整個冬天在計劃反攻、等候西方更多軍事裝備的同時，俄國也在大力加固從烏克蘭東北部哈爾科夫-盧甘斯克（Kharkiv-Luhansk）到西南部赫松（Kherson）、綿延約900公里的前線陣地。

軍事分析師們指出，當前烏克蘭面臨俄軍連貫的防線，有些地方縱深達30公里，包括地雷區、反戰車障礙物，以及有無人機、火砲和直升機火力掩護的龐大壕溝和碉堡網絡。

對烏克蘭而言，其中一道最大難題是時間，因為只剩夏天與初秋不到4個月時間利於作戰。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）前執行長、國防分析師克拉克（Michael Clarke）認為，烏軍反攻第一階段用於找出俄軍防線花太久時間。

克拉克說：「攻勢一開始就計劃分兩階段，第一階段是試探性攻擊，盼找出俄軍防線弱點，然後集中大量兵力投入第二階段打穿對手。然而到現在仍處第一階段，這超出他們所預期時間。第一階段拉太長，就趕不及在秋冬前展開主要作戰的第二階段。」

克拉克認為儘管可能性不高，但他憂心時間壓力可能 逼使烏克蘭提前動用第二階段的反攻主力，而這正是俄軍的盤算。

他說：「如此一來，風險是烏克蘭到真正第二階段時的主攻部隊恐不夠...無法形成真正的攻擊力量。我雖對這場反攻不悲觀，但隨時間推移，功敗垂成的風險正在增加。」

時間壓力一大因素是天氣。烏克蘭惡名昭彰的秋季泥濘將使進攻更困難，甚至會因道路與田野無法通行而整個停擺。

穆席卡（Konrad Muzyka）是位於波蘭防務顧問公司羅尚諮詢（Rochan Consulting）的總裁兼軍事情報專家，他認為烏克蘭頂多只剩3個月，之後除火砲彈藥與備用砲管恐耗盡外，土地也要開始泥濘。

穆席卡說：「烏克蘭只能緩慢地逐步推進，並繼續打擊俄軍的後方，讓俄軍維持部隊的能力受損，營造有利的地面攻擊節奏。至於這有多大程度能奏效，我也沒把握。」（譯者：陳亦偉）