「有女子扛把大菜刀逛大街，大家要小心！」新竹市西大路21日有1名女子手持菜刀在街上亂逛，警方事後尋後該女，經查並無暴力與攻擊行為，已告戒與約制；此事也引發網友討論，大家一度懷疑是時下最流行的「菜刀手機殼」，但民眾遇類似事件，還是遠離為妙。

有民眾在臉書新竹人新竹事PO文、照，指有1名女子拿菜刀逛大街，不知有沒有傷到人，地點在西大路大遠百附近，希望有看到的人幫忙報警一下，而他則是在私人的群組有朋友分享的訊息。

警方則是在臉書回應表示，當下立即派3名員警至現場巡查，不過，第一時間並未發現該女，隨後調閱附近監視器後掌握女子身分，並將她尋獲，並無暴力與攻擊行為，警方已約制、告戒行為人不得有違法行為。

不過，此事也在網路引發討論，由於近來菜刀手機殼相當流行，有網友就表示，「應該是手機殼吧」、「是雙刀火雞」、「去磨菜刀？ 」、「是錢包？」、「要去做灑尿牛丸？」、「傳說中的火雞姐」、「在找老公？」；也有網友認為「菜刀手機殼會造成民眾誤解與恐慌，應要下架」。

只是此事件的行為人手持的是真菜刀，民眾若遇此情形，還是先報警並遠離為妙。