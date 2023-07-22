▲基隆二信高中獲德國紅點設計獎師生（左起）許桓瑜、楊芳瑋、陳良蕙老師、陳思瑄、陳柏鈞。（二信高中提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆4高中生將「醜蔬果」發想設計 勇奪德國紅點設計獎

台灣有著「水果王國」的美名，但在消費者往往都會挑選「漂亮」的蔬果，導致市場有3成未符合上市標準的「醜蔬果」單純因為「賣相不佳」，無緣進入市面，形成不必要的浪費。基隆二信高中廣設科同學從「醜蔬果」發想，以愛物惜物概念創作的包裝設計作品「怪美粒」，勇奪「德國紅點設計獎」的品牌傳達設計類「紅點獎」，在世界眾多好手中脫穎而出，這也是該校師生第三次獲獎，相當不簡單。

得獎作品「怪美粒」的醜蔬果剩食大作戰包裝設計，是由二信高中廣告設計科陳思瑄、許桓瑜、楊芳瑋、陳柏鈞等四位同學共同創作，陳良蕙老師指導。

同學表示，台灣是水果王國，一年四季盛產著各式各樣的蔬果，顧客心滿意足的拿著又大又漂亮的蔬果去結帳，但在消費者每日購買的同時，市場雖然堆滿了蔬果，同時卻有3成僅因外觀未符合上市標準的蔬果無緣進到市面上。

同學強調，這些大量可食用的蔬果被棄置，只因它們長相不符合大眾選購的視覺標準，因此想要以此作品幫助這些「醜蔬果」也可以翻身成為有價值的商品上市。

同學以逗趣的畫風重塑六款醜蔬果的形象進而延伸加工產品包裝，透過引發購買醜蔬果所製造的加工產品來減少浪費。不僅讓醜蔬果能夠外銷，也與農民採取共同意識，使用有機的方式來種植蔬果，由他們來收購這些醜蔬果，降低食物浪費，也讓農產品的市場更健全，同時減少碳排放，為地球的未來盡一份心力。

同學同時利用植物的易栽種性，設計了兩款可種植的商品，有獨立的種植組，另外還有跟茶飲組合的包裝設計組，也就是在茶包的包裝紙上採用了含有種子的紙漿，只要將外包裝撕片丟入土壤中，即可享受栽種帶來的樂趣與驚喜，感受到生命的多樣性，希望透過消費者一起動手做，培養一群認同理念的消費者讓民衆重新認識食物的價值。

二信高中校長林立表示，德國紅點設計獎（Reddot Design Award）有「設計界奧斯卡」之稱，是全球三大國際設計競賽指標之一，每年有超過60個國家、上萬件作品參賽。這次該校獲獎作品「怪美粒」以醜蔬果剩食大作戰包裝設計，同時獲得「2023iF學生設計獎」入圍及2023德國紅點傳達設計類紅點獎，得到國際「雙重認證」的肯定，相當不容易。