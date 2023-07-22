俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天指控北約成員國波蘭懷有占據前蘇聯國家領土的野心，說任何針對俄羅斯鄰國與親密盟國白俄羅斯的侵略行動，都將視為對俄羅斯的攻擊。

路透社報導，蒲亭在透過電視轉播的俄羅斯聯邦安全會議（Security Council）上表示，莫斯科將「動用一切手段」回應任何針對白俄羅斯的侵略行動，白俄羅斯與俄羅斯組成鬆散的「俄白聯盟」（Union State）。

波蘭通訊社（PAP）今天引述華沙安全委員會（Security Committee）秘書長說法報導，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）成員抵達白俄羅斯後，安委會19日決定將軍事部隊移到波蘭東部。波蘭否認對白俄羅斯有任何領土野心。

蒲亭發言時也表示，波蘭西部是蘇聯領導人史達林（Joseph Stalin）送給波蘭的禮物，俄羅斯將提醒波蘭人這件事。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）今晚在推特發文顯然提到這點，他說：「史達林是戰爭罪犯，須為殺死數以十萬計波蘭人承擔責任。歷史事實是不容爭議的。」

他說：「俄羅斯聯邦大使將被召喚至外交部。」

白俄羅斯昨天表示，瓦格納傭兵集團已開始在距波蘭邊界數公里的軍事靶場內訓練白俄特種部隊。

俄羅斯最近幾週首度開始在白俄部署戰術核武。克里姆林宮表示，蒲亭23日將在俄羅斯與白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）會面。蒲亭經常與魯卡申柯通話。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）今天表示，德國與北大西洋公約組織（NATO）準備支持波蘭保衛這個軍事聯盟的東翼。

蒲亭說，有媒體報導稱波蘭與立陶宛有組成聯合部隊的計畫，將把部隊用於烏克蘭西部的軍事行動上，最終將占據那裡的領土。烏克蘭西部部分地區以前曾屬於波蘭。

蒲亭說，「眾所周知，他們也妄想拿下白俄羅斯領土」，但他沒有提供任何證據。