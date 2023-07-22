台中市長盧秀燕推動女力縣長論壇，這屆從7縣市擴大至9縣市，將於7月26日在帝國糖廠舉辦，9縣市女性首長將攜手促進疫後觀光，希望藉由女力團結，帶動國內旅遊蓬勃發展。

盧秀燕是六都唯一女市長，上屆邀請宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美6位女性首長共同簽署落實性別平等七大宣言，今年再邀新竹市長高虹安、南投縣長許淑華加入，擴大凝聚女性力量。

9位女性首長共同響應聯合國SDGs5目標「實現性別平等，並賦予婦女權力」內容中的9項子目標，在企業界，台中女性公司負責人占比也高居六都第一；在政治領域，2022年女性縣市長當選人數及女性參政比例創歷年新高，盧秀燕期許，與女力攜手，不計黨派，展現民主高度，打造更具包容力、安全性、永續指數的性別友善城市。

台中市政府研考會補充，「女力縣市交流活動」為全台創舉，充份展現區域交流的號召力與女性縣市長的團結合作，振興國內旅遊經濟，相信在彼此互相交流之下，能為市民帶來更多福祉。