一名30多歲男子原本只是咳嗽，後來連走路都會喘、晚上躺平就劇咳，必須坐著才能睡覺，檢查發現，男子嚴重咳嗽、半夜咳到醒的原因都是因為心臟衰竭，起因為男子有三高（高血脂、高血壓、高血糖）且作息不正常，導致心臟功能嚴重退化。

新光醫院心臟內科醫師陳冠任在《醫師好辣》表示，上述男子原本咳嗽嚴重，以為只是感冒造成，但在診所就醫治療2周多後仍未治癒，且之後連走路、爬樓梯都會喘，且腳明顯水腫，症狀後來惡化到男子一躺下就開始劇咳，導致男子只能坐著睡覺。

男子後來至大醫院就醫，檢查發現，男子的心臟肥大且有肺水腫現象，為典型的心臟衰竭症狀。陳冠任說明，由於心臟功能退化，無法勝任將血液送往全身各處的任務，導致血液積聚於心臟及肺臟等周邊的器官，導致男子出現心臟越來越大、肺積水的現象。

陳冠任表示，男子因心臟衰竭導致呼吸喘、劇咳，是因為肺臟原本要讓氣體交換的孔洞被液體塞滿，導致能交換氣體的空間急遽減少，男子因此會咳嗽不止，至於夜晚咳嗽更為嚴重，則是因為躺下時，液體更容易淹過肺部，導致患者呼吸更為困難，也引發劇咳。

他表示，經心臟超音波檢查，男子的心臟超音波指數僅20分，遠低於年輕男性應有的60分，為嚴重心臟衰竭，因此除了緊急排除男子身體多餘的水分、恢復其心臟功能後，也請男子控制其三高問題，以避免心臟衰竭問題。